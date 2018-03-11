فوزنياكي وغارسيا إلى ثالث أدوار إنديان ويلز (فيديو)
بلغت الدنماركية كارولين فوزنياكي والفرنسية كارولين غارسيا الدور الثالث لبطولة "إنديان ويلز" الأمريكية للتنس، البالغة مجموع جوائزها أكثر من 8 ملايين و645 ألف دولار.
وجاء تأهل النجمة الدنماركية، المصنفة ثانية على حساب الإسبانية لارا آروابارينا فيسينو، إثر فوزها عليها بمجموعتين نظيفتين، بواقع: (6-4) و(6-1) في اللقاء الذي جرى بينهما اليوم الأحد.
With a backhand beauty, @CaroWozniacki marches onto the @BNPPARIBASOPEN third round! #BNPPO18pic.twitter.com/0uH2pk3Rcr— WTA (@WTA) March 11, 2018
وضربت كارولين فوزنياكي موعدا في الدور الثالث مع البيلاروسية ألكسندرا ساسنوفيتش، التي فازت بدورها على الإستونية آنيت كونتافيت، بمجموعتين من دون رد أيضا، تفاصيلهما: (6-4) و(6-2).
أما اللاعبة الفرنسية فقد تجاوزت عقبة الأمريكية جينفر برادي، بتغلبها عليها بمجموعتين متتاليتين، وبنتيجة واحدة: (6-4) و(6-4).
وستلعب كارولين غارسيا، المصنفة سابعة، مع الأسترالية داريا غافريلوفا، المصنفة 26، التي أطاحت بالبلجيكية يانينا فيكماير، بفوزها عليها بمجموعتين مقابل لا شيء، بواقع: (7-9) و(6-2).
المصدر: "WTA"
نايف الكوردي