فوزنياكي وغارسيا إلى ثالث أدوار إنديان ويلز (فيديو)

بلغت الدنماركية كارولين فوزنياكي والفرنسية كارولين غارسيا الدور الثالث لبطولة "إنديان ويلز" الأمريكية للتنس، البالغة مجموع جوائزها أكثر من 8 ملايين و645 ألف دولار.

وجاء تأهل النجمة الدنماركية، المصنفة ثانية على حساب الإسبانية لارا آروابارينا فيسينو، إثر فوزها عليها بمجموعتين نظيفتين، بواقع: (6-4) و(6-1) في اللقاء الذي جرى بينهما اليوم الأحد.

وضربت كارولين فوزنياكي موعدا في الدور الثالث مع البيلاروسية ألكسندرا ساسنوفيتش، التي فازت بدورها على الإستونية آنيت كونتافيت، بمجموعتين من دون رد أيضا، تفاصيلهما: (6-4) و(6-2).

أما اللاعبة الفرنسية فقد تجاوزت عقبة الأمريكية جينفر برادي، بتغلبها عليها بمجموعتين متتاليتين، وبنتيجة واحدة: (6-4) و(6-4).

وستلعب كارولين غارسيا، المصنفة سابعة، مع الأسترالية داريا غافريلوفا، المصنفة 26، التي أطاحت بالبلجيكية يانينا فيكماير، بفوزها عليها بمجموعتين مقابل لا شيء، بواقع: (7-9) و(6-2).

المصدر: "WTA"

نايف الكوردي