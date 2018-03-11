لماذا ترك راموس الملعب خلال مباراة الريال وإيبار لـ5 دقائق؟

شهدت مواجهة إيبار وضيفه ريال مدريد التي أقيمت أمس ضمن المرحلة الـ28 من "الليغا"واقعة غريبة عندما غادر قائد الريال سرخيو راموس الملعب أثناء اللقاء لقضاء حاجته قبل العودة مجددا.

وطلب راموس من حكم المباراة الخروج في الدقيقة (73) عندما كانت النتيجة تشير إلى التعادل بين الفريقين (1-1)، وبعد 5 دقائق عاد اللاعب الإسباني إلى الملعب، قبل لحظات من تسجيل زميله كريستيانو رونالدو هدف الفوز للريال (2-1).

Típico apretón. / Nature calls.🤭

Salir. Entrar. / Out & back in. 🏃🏻‍♂

Vuelta a la carga. / Reload. 🔋

Gol del equipo. / Team goal. ⚽️

➕3⃣

Y vuelta a casa. / Back home. 🏠

¡Seguimos! / Let's keep it up.💪#HalaMadridpic.twitter.com/2r67vxEZlq — Sergio Ramos (@SergioRamos) 10 марта 2018 г.

ونشر راموس تغريدة ساخرة على حسابه الرسمي في تويتر وضح فيها سبب خروجه من الملعب "نداء الطبيعة.. ذهبت إلى هناك وعدت.. إعادة الشحن.. سجلنا هدفا وعدنا إلى منازلنا".

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المصدر: eurosport.ru

عمر بيكضاض