تشيلسي ينجز مهمته أمام كريستال بالاس استعدادا لمواجهة برشلونة.. فيديو

فاز فريق تشيلسي على ضيفه كريستال بالاس (2-1)، في المباراة التي جرت بينهما، اليوم السبت على ملعب "ستامفورد بريدج"، ضمن المرحلة الـ 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل البرازيلي ويليان هدف التقدم للفريق اللندني، في الدقيقة 25، وضاعف البلوز النتيجة بعد سبع دقائق فقط، بهدف جاء بـ "نيرافاز فريق تشيلسي على ضيفه كريستال بالاس (2-1)، في المباراة التي جرت بينهما، اليوم السبت على ملعب "ستامفورد بريدج"، ضمن المرحلة الـ 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. بنيران صديقة" سجله المدافع مارتن كيلي خطأ في مرماه. بينما سجل المدافع الهولندي باتريك فان انهولت هدف الضيوف الوحيد، عندما كان اللقاء يلفظ أنفاسه الأخيرة.

واستعاد فريق تشيلسي، بذلك ذاكرة الانتصارات، بعد هزيمتين متتاليتين، ورفع رصيده إلى 56 نقطة، ويحتل المرتبة الخامسة.

بينما مني كريستال بالاس بالهزيمة الرابعة على التوالي، ويشغل المركز الثامن عشر، على سلم ترتيب البريمير ليغ، برصيد 27 نقطة.

المصدر: RT

نايف الكوردي