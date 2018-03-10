فيديو.. خفافيش فالنسيا تلتهم إشبيلية في الأندلس

حقق فريق فالنسيا مفاجأة كبيرة بفوزه على إشبيلية في عقر داره (2-0)، في المباراة التي جرت بينهما، اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة الـ 28 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويدين فريق فالنسيا "الخفافيش" بالفضل في انتصاره لمهاجمه رودريغو مورينو، الذي أحرز هدفي الفوز له، في الدقيقتين (25 و68)، من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "رامون سانشيز بيزخوان".

وحقق فالنسيا انتصاره الثاني على التوالي، ورفع رصيده إلى 56 نقطة، في المركز الرابع، موسعا الفارق إلى 11 نقطة بينه وبين إشبيلية بالذات، صاحب المركز الخامس.

المصدر: "sportbox.ru"

نايف الكوردي