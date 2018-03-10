نيمار يتمرد على "البي إس جي" ويطالب والده بالتفاوض مع فريق عملاق

أفادت صحيفة "ABC" الإسبانية بأن نيمار الذي يتواجد حاليا في مسقط رأسه بالبرازيل للتعافي بعد خضوعه لجراحة في القدم، لا يريد العودة إلى فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي.

وذكرت الصحيفة أن هداف "راقصي السامبا" أخبر مقربيه بأنه أخطأ بانتقاله إلى الفريق الباريسي الصيف الماضي.

وأكدت الصحيفة أن نيمار طلب من والده والذي يعد وكيلا لأعماله، أن يجد طريقة لإقناع رئيس سان جيرمان، القطري ناصر الخليفي، لكي يتمكن من التفاوض مع ريال مدريد.

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وأرجعت الصحيفة الإسبانية رغبة نيمار في مغادرة ملعب حديقة الأمراء لأربعة أسباب، أولها دعم الجماهير الباريسية للمهاجم الأوروغوياني إدينسون كافاني خلال خلافه مع النجم البرازيلي على تنفيذ ركلة جزاء في إحدى مباريات الدوري الفرنسي مطلع هذا الموسم، كما أن اللاعبين وقفوا أيضا إلى جانب المهاجم الأوروغوياني، أما ثالث الأسباب فهو عدم رضى الهداف البرازيلي بمستوى الدوري الفرنسي الضعيف مقارنة مع نظيره الإسباني، أما السبب الرابع والأهم، فهو رغبة اللاعب في الحصول على الكرة الذهبية، وفي حال انتقاله إلى ريال مدريد فستكون حظوظه أوفر.

يذكر أن نيمار نال لقب أغلى لاعب كرة قدم في العالم بعد انتقاله الصيف الماضي من برشلونة إلى باريس سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو.

المصدر:eurosport.ru

عمر بيكضاض