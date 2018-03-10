ثنائية راشفورد تقود اليونايتد لتحقيق فوز عسير على ليفربول

قاد المهاجم الدولي الإنجليزي ماركوس راشفورد فريقه مانشستر يونايتد لتحقيق فوز صعب وثمين على ضيفه ليفربول (2-1) في قمة المرحلة الـ30 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأحرز راشفورد الهدف الأول في الدقيقة (14) من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، وجاء الهدف الثاني نسخة طبق الأصل للهدف الأول، إذ توصل راشفورد بكرة داخل منطقة الجزاء ليسكنها في الزاوية اليمنى لحارس ليفربول، الألماني لوريس كاريوس.

وتكفل مدافع يونايتد العاجي إريك بايلي بتسجيل هدف ليفربول الوحيد بالخطأ في مرمى فريقه (66).

وبهذا الفوز رفع اليونايتد رصيده إلى 65 نقطة في المركز الثاني، ليوسع الفارق إلى 5 نقاط مع ليفربول، الذي بات مهددا بفقدان المركز الثالث في حال فوز توتنهام الرابع على مضيفه بورنموث في وقت لاحق اليوم.

المصدر: Goaltime

عمر بيكضاض