الروسية أوسلوغينا بطلة للمرحلة الـ 7 لكأس العالم للبياتلون

توجت الروسية إيرينا أوسلوغينا بالميدالية الذهبية في سباق (15 كلم)، ضمن المرحلة السابعة للبياتلون، اليوم السبت، في مقاطعة تيومين الروسية.

وقطعت إيرينا أوسلوغينا مسافة السباق، بزمن قدره (47:58.5) دقيقة، تاركة الميدالية الفضية لجارتها الأوكرانية يوليا جورافوك، التي تأخرت عنها بفارق (27.5) ثانية.

Российская биатлонистка Ирина Услугина одержала победу в индивидуальной гонке в рамках этапа Кубка IBU в Увате. Третий результат у еще одной представительницы России Евгении Павловой, преодолевшей 15 километров с одной штрафной минутойhttps://t.co/sLGtFeZ1w8pic.twitter.com/3e1zzF48xv — Матч ТВ (@MatchTV) March 10, 2018

بينما ذهبت الميدالية البرونزية إلى الروسية الأخرى يفغينيا بافلوفا، التي وصلت إلى خط النهاية بعد (1:08.2) دقيقة، خلف مواطنتها الفائزة.

المصدر: "tass.ru"

نايف الكوردي