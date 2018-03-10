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الروسية أوسلوغينا بطلة للمرحلة الـ 7 لكأس العالم للبياتلون

الرياضة

الروسية أوسلوغينا بطلة للمرحلة الـ 7 لكأس العالم للبياتلون
Sputnik
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توجت الروسية إيرينا أوسلوغينا بالميدالية الذهبية في سباق (15 كلم)، ضمن المرحلة السابعة للبياتلون، اليوم السبت، في مقاطعة تيومين الروسية.

وقطعت إيرينا أوسلوغينا مسافة السباق، بزمن قدره (47:58.5) دقيقة، تاركة الميدالية الفضية لجارتها الأوكرانية يوليا جورافوك، التي تأخرت عنها بفارق (27.5) ثانية.

بينما ذهبت الميدالية البرونزية إلى الروسية الأخرى يفغينيا بافلوفا، التي وصلت إلى خط النهاية بعد (1:08.2) دقيقة، خلف مواطنتها الفائزة.

المصدر: "tass.ru" 

نايف الكوردي

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