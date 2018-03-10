حدث سعيد يمنع ميسي من المشاركة أمام ملقا الليلة

قال نادي برشلونة إن هدافه التاريخي ليونيل ميسي سيغيب عن مباراة الليلة أمام ملقا في المرحلة الـ28 من منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم الليغا لأسباب عائلية.

وحسب وسائل إعلام إسبانية، فقد يعود غياب ميسي إلى ولادة ابنه الثالث، إذ تنتظر زوجته أنتونيلا روكوزو وضع مولودها الثالث في هذه الأيام.

عاجل: لیو #میسي یغیب عن مباراة اللیلة لأسباب شخصیة. ییري مینا یحل محله في قائمة الفریق. — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) 10 марта 2018 г.

وكانت روكوزو قد أعلنت في نوفمبر الماضي أنها حامل.

وارتبط ميسي بزوجته روكوزو في علاقة عاطفية منذ 2007، بعد أعوام من تعارفهما خلال فترة الطفولة، وأنجبا طفلين، هما تياغو (4 أعوام)، وماتيو (عام واحد).

المصدر:eurosport.ru

عمر بيكضاض