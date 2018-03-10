ملحمة كروية على ملعب مسرح الأحلام "أولد ترافورد"

يحتضن ملعب مسرح الأحلام "أولد ترافورد"، ملحمة كروية بين مانشستر يونايتد وليفربول، اليوم السبت، في تمام الساعة (15:30) بتوقيت موسكو ومكة المكرمة، ضمن الجولة الـ 30 للبريمير ليغ.

وأعلن مدربا الناديين التشكيلة الأساسية لفريقيهما لخوض هذا اللقاء المرتقب بينهما على ملعب "أولد ترافورد"، قبل نحو ساعة من بدايته.

واختار البرتغالي جوزيه مورينيو "السبيشل وان"، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، التشكيلة الأساسية التالية للشياطين الحمر لمواجهة ضيفه الريدز:

1- دافيد دي خيا

12- كريس سمولينغ

3- ايريك برتران بيلي

18- إيشلي يانغ

25- الكولومبي أنطونيو فالنسيا

8- الإسباني خوان ماتا

31- الصربي نيمانيا ماتيش

39- الاستلندي سكوت ماكتوميني

7- التشيلي ألكسيس سانشيز

9- البلجيكي روميلو لوكاكو

19- ماركوس راشفورد.

بينما اختار الألماني يورغن كلوب "المجنون"، المدير الفني لفريق ليفربول، التشكيلة الأساسية التالية، لمواجهة الشياطين الحمر:

1- الألماني لوريس كاريوس

6- ديان لوفرين

4- الهولندي فيرجيل فان ديك

26- الاسكتلندي إندريو روبيرتسون

66- ترينغ ألكسندر-أرنولد

7- جيمس ميلنر

21- أليكس أوكليد-تشيمبرلين

23- ايمري جان

11- المصري محمد صلاح

9- البرازيلي روبيرتو فيرمينيو

19- السنغالي ساديو ماني.

ويحتل مانشستر يونايتد مركز الوصافة في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، برصيد 62 نقطة، متقدما بفارق نقطتين فقط على ليفربول، صاحب المرتبة الثالثة.

ويدير هذا اللقاء حكم الساحة الدولي الإنكليزي كريغ باوسون.

المصدر: "twitter /LFC/facebook/manchesterunited"

نايف الكوردي