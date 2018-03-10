لا مفاجآت في التشكيلة الأساسية للريال أمام أيبار

كشف المدير الفني لنادي ريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان، التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها اليوم لقاء أيبار، ضمن منافسات الأسبوع الـ28 من الدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا).

ولم تشهد التشكيلة أية مفاجآت إذ جاءت على النحو التالي:

في حراسة المرمى: كيلور نافاس

في خط الدفاع: داني كارفاخال، سيرجيو راموس، رافائيل فاران، ومارسيلو

في خط الوسط: توني كروس، لوكا مودريتش، وكاسيميرو

في خط الهجوم: كريستيانو رونالدو، كريم بنزيما وغاريث بيل.

وتقام المباراة على ملعب "إبوروا" معقل إيبار. ويحتل الريال المركز الثالث في سلم ترتيب الليغا برصيد 54 نقطة، ويبتعد بفارق 15 نقطة عن المتصدر برشلونة، بينما يشغل إيبار المركز الثامن برصيد 39 نقطة.

المصدر:تويتر

عمر بيكضاض