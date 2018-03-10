كشف قائمة الأندية المشاركة في الكأس العربية
أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم عن اللائحة النهائية للأندية المشاركة في الكأس العربية لموسم 2018-2019 المقرر إقامتها بداية من شهر أغسطس المقبل.
وفيما يلي اللائحة الكاملة للأندية العربية المشاركة في البطولة:
المغرب: الرجاء والوداد.
مصر: الزمالك والأهلي.
السعودية: الأهلي والهلال
تونس: النجم الساحلي والترجي.
الأردن: الفيصلي والوحدات.
قطر: السد والريان.
السودان: الهلال والمريخ.
الكويت: الكويت والعربي.
العراق: القوة الجوية والجيش
الجزائر: وفاق سطيف واتحاد العاصمة.
الإمارات: الجزيرة والعين.
تصميم كأس البطولة العربية 👍— تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) 12 января 2018 г.
🇸🇦🇲🇦🇩🇿🇮🇶🇦🇪🇸🇾🇸🇩🇱🇾🇰🇲🇲🇷🇩🇯🇰🇼🇧🇭🇴🇲🇵🇸🇯🇴🇱🇧🇪🇬🇹🇳🇾🇪🇸🇴🇶🇦 pic.twitter.com/E6RLRY05Kq
وستجرى البطولة بنظام جديد يعتمد على مباريات الذهاب والإياب، بدل اختيار بلد يحتضن النسخة كاملة بنظام المجموعات.
المصدر: وكالات
عمر بيكضاض