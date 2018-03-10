كشف قائمة الأندية المشاركة في الكأس العربية

أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم عن اللائحة النهائية للأندية المشاركة في الكأس العربية لموسم 2018-2019 المقرر إقامتها بداية من شهر أغسطس المقبل.

وفيما يلي اللائحة الكاملة للأندية العربية المشاركة في البطولة:

المغرب: الرجاء والوداد.

مصر: الزمالك والأهلي.

السعودية: الأهلي والهلال

تونس: النجم الساحلي والترجي.

الأردن: الفيصلي والوحدات.

قطر: السد والريان.

السودان: الهلال والمريخ.

الكويت: الكويت والعربي.

العراق: القوة الجوية والجيش

الجزائر: وفاق سطيف واتحاد العاصمة.

الإمارات: الجزيرة والعين.

تصميم كأس البطولة العربية 👍

🇸🇦🇲🇦🇩🇿🇮🇶🇦🇪🇸🇾🇸🇩🇱🇾🇰🇲🇲🇷🇩🇯🇰🇼🇧🇭🇴🇲🇵🇸🇯🇴🇱🇧🇪🇬🇹🇳🇾🇪🇸🇴🇶🇦 pic.twitter.com/E6RLRY05Kq — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) 12 января 2018 г.

وستجرى البطولة بنظام جديد يعتمد على مباريات الذهاب والإياب، بدل اختيار بلد يحتضن النسخة كاملة بنظام المجموعات.

المصدر: وكالات

عمر بيكضاض