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كشف قائمة الأندية المشاركة في الكأس العربية

الرياضة

كشف قائمة الأندية المشاركة في الكأس العربية
RT
كشف قائمة الأندية المشاركة في الكأس العربية
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أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم عن اللائحة النهائية للأندية المشاركة في الكأس العربية لموسم 2018-2019 المقرر إقامتها بداية من شهر أغسطس المقبل.

وفيما يلي اللائحة الكاملة للأندية العربية المشاركة في البطولة:

المغرب: الرجاء والوداد.

مصر: الزمالك والأهلي.

السعودية: الأهلي والهلال

تونس: النجم الساحلي والترجي.

الأردن: الفيصلي والوحدات.

قطر: السد والريان.

السودان: الهلال والمريخ.

الكويت: الكويت والعربي.

العراق: القوة الجوية والجيش 

الجزائر: وفاق سطيف واتحاد العاصمة.

الإمارات: الجزيرة والعين.

وستجرى البطولة بنظام جديد يعتمد على مباريات الذهاب والإياب، بدل اختيار بلد يحتضن النسخة كاملة بنظام المجموعات.

المصدر: وكالات

عمر بيكضاض

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