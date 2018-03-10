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مقاطعة مونديال 2018 تعرض إنجلتر لعقوبة قاسية

10 مارس 2018 | 08:32 GMT
مقاطعة مونديال 2018 تعرض إنجلتر لعقوبة قاسية
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/ Reuters

أفادت صحيفة ديلي تلغراف البريطانية بأن المنتخب الإنجليزي لكرة القدم سيتعرض لعقوبة قاسية في حال مقاطعته لبطولة كأس العالم المقررة هذا الصيف في روسيا.

وذكرت الصحيفة أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) سيحظر مشاركة منتخب "الأسود الثلاثة" في بطولة كأس العالم 2022 المزمع إقامتها في قطر، إذا قاطع مونديال 2018.

وأشارت الصحيفة إلى أن قواعد الفيفا تنص على أن جميع المنتخبات التي تمثل الاتحادات الوطنية مطالبة باللعب في جميع مباريات كأس العالم قبل المغادرة، وقد يواجه أي منتخب أخلى بهذه القواعد عقوبة الحرمان من المشاركة في البطولة المقبلة.

وكان وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون قد صرح في السادس من الشهر الجاري، بأن بلاده قد تقاطع جزئيا مونديال 2018، إذا ثبت تورط السلطات الروسية في حادثة تسميم العقيد الروسي السابق سيرغي سكريبال.

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ونفى وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف هذه الادعاءات، واعتبر الحديث عن تورط موسكو المزعوم في تسميم سكريبال في بريطانيا دعاية رخيصة وهستيريا.

يذكر أن المنتخب الإنجليزي حجز بطاقة العبور إلى مونديال روسيا، وأوقعته القرعة في المجموعة السابعة إلى جانب منتخبات بلجيكا، وبنما، وتونس.

المصدر: لينتا.رو

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