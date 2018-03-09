لبناني يصور بنفسه .. نجاته بأعجوبة من الموت نتيجة انهيار ثلجي
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نجا المتزلج اللبناني توماس كراي بأعجوبة من الموت بسبب انهيار ثلجي، أثناء هبوطه من على منحدر في جبال الألب الفرنسية، بفضل استخدامه الوسادة الهوائية، رغم انفتاحها في وقت متأخر.
وكتب توماس كراي الذي صور الواقعة بواسطة كاميرا مثبتة على خوذته، عبر صفحته على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي: "نعم ، حدث ذلك".
وأكد اللبناني، في مقابلة مع الصحفيين، بأنه لم يعان من أي شيء.
يذكر أن 22 شخصا لقوا حتفهم، في فصل الشتاء لعام (2017-2018)، في جبال الألب الفرنسية.
المصدر: "eurosport.ru"
نايف الكوردي
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