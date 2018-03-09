الاتحاد الانجليزي يغرم غوارديولا بسبب الشارة الصفراء

غرم الاتحاد الانجليزي الممتاز لكرة القدم، بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، لارتدائه شارة صفراء خلال المباريات احتجاجا على سجن سياسيين مؤيدين لاستقلال إقليم كتالونيا، مسقط رأسه.

وحرص بيب غوارديولا، مدرب برشلونة سابقا، على ارتداء الشارة الصفراء باستمرار خلال مباريات مانشستر سيتي في الدوري الانجليزي الممتاز، وكذلك ضمن منافسات الكأس المحلية، ودوري أبطال أوروبا.

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وقال الاتحاد الانجليزي في بيان له اليوم الجمعة: "تم تغريم بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، بمبلغ 20 ألف جنيه استرليني، وتم تحذيره إزاء تصرفاته المستقبلية عقب إقراره باتهام الاتحاد الإنجليزي له بتوجيه رسالة سياسية عن طريق ما يرتديه خاصة بواسطة شارة صفراء في انتهاك لقواعد الملابس والدعاية الخاصة بالاتحاد الإنجليزي".

وتحدث مارتن غلين الرئيس التنفيذي للاتحاد الإنجليزي، يوم الأحد الماضي، بقوة دفاعا عن قرار مؤسسته بتوجيه الاتهام لغوارديولا.

واعتذر غلين لاحقا عن تعليقاته التي وجهها خاصة فيما يتعلق بالرموز السياسية والدينية وضرورة استبعادها من الظهور في المباريات.

المصدر: "رويترز"

نايف الكوردي