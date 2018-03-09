عودة مظفرة لأزارينكا إلى ملاعب الكرة الصفراء

استهلت البيلاروسية فيكتوريا أزارينكا، العائدة إلى ملاعب الكرة الصفراء بعد غياب لأكثر من نصف عام، مشوارها في بطولة "إنديان ويلز" الأمريكية للتنس، بالفوز على البريطانية هيذر واتسون,

وتغلبت اللاعبة البيلاروسية، المصنفة 204 عاما، إلى الدور الثاني، على منافستها البريطانية، المصنفة 70، إثر فوزها عليها بمجموعتين نظيفتين، بواقع: (6-4) و(6-2) في المباراة التي جرت بينهما اليوم الجمعة، واستغرقت ساعة واحدة و43 دقيقة.

.@Vika7 announces her comeback to the tour with a 6-4, 6-2 win over Watson!



Claims first win since Wimbledon! #BNPPO18pic.twitter.com/TezJVLUSB2 — WTA (@WTA) March 9, 2018

وضربت فيكتوريا أزارينكا موعدا في الدور الثاني مع اللاعبة الأمريكية سوان ستيفينز، التي أعفيت من خوض غمار منافسات الدور الأول للبطولة.

وحققت اللاعبة البيلاروسية، المصنفة أولى عالميا سابقا، أول انتصار لها في الموسم الحالي، وذلك بعد غياب عن الملاعب منذ أواسط شهر يوليو 2017، بسبب انشغالها بالدعاوى القضائية لتحديد مكان سكن نجلها.

"I had my heart out playing here and that's most important" - @Vika7, through to the @BNPPARIBASOPEN second round! pic.twitter.com/LaCiKY3fhk — WTA (@WTA) March 9, 2018

المصدر: "WTA"

نايف الكوردي