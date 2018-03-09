شاهد.. إحراز هدفين وإهدار ضربتي جزاء وطرد لاعبين في لقاء واحد

شهدت مباراة فريق أمكار وضيفه أرسنال (0-2)، تسجيل هدفين وإهدار ضربتي جزاء إضافة إلى حالتي طرد، اليوم الجمعة، في افتتاح مباريات المرحلة الـ 22 من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

وأحرز ثنائية فريق أرسنال كل من المهاجم أرتيوم دزيوبا ولاعب خط الوسط سيرغي تكاتشيف، في الدقيقتين (11، 83) على الترتيب. وأهدر الضيوف ضربتي جزاء في الدقيقتين (11، 82) توالى على تنفيذهما كل من أرتيوم دزيوبا والزامبي إيفانس كانغفا، في حين أكمل أصحاب الأرض اللقاء بعشرة لاعبين، بعد طرد النيجيري فيغور أوغودي ودميتري بيلاروكوف، في الدقيقتين (77، 80) على التوالي.

ورفع أرسنال، من مدينة تولا، رصيده، بعد هذا الفوز، إلى 31 نقطة، وانفرد بالمركز السادس، بانتظار نتائج بقية المباريات. بينما توقف رصيد أمكار عند 22 نقطة، ويشغل المركز الرابع عشر، حتى الآن، على سلم ترتيب الدوري.

المصدر: "twitter/championat"

نايف الكوردي