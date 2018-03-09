يونايتد يواجه ليفربول في الصراع على وصافة "البريمير ليغ"

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة بشغف موقعة "أولد ترافورد" التي تجمع غدا مانشستر يونايتد بضيفه ليفربول في المرحلة الـ30 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (البريمير ليغ).

وفي وقت ضمن فيه مانشستر سيتي اللقب نظريا، لابتعاده 16 نقطة عن يونايتد الثاني و18 نقطة عن ليفربول الثالث قبل 9 مراحل من انتهاء الموسم، تبدو المنافسة قوية بين "الشياطين الحمر" و"الريدز" على مركز الوصافة.

Liverpool player Dejan Lovren asked about 'feud' with Man Utd striker Romelu Lukaku #mufchttps://t.co/8ejEwBykYL — Man United News (@ManUtdMEN) 9 марта 2018 г.

ويتعين على اليونايتد استغلال عاملي الأرض والجمهور للفوز في موقعة الغد، لتعميق الفارق بينه وليفربول، وأيضا لتحقيق فوز معنوي قبيل مواجهة إشبيلية الإسباني في إياب دور الـ16 من مسابقة دوري الأبطال.

ولن تكون مهمة كتيبة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو سهلة لانتزاع 3 نقاط من "الريدز"، الذي يمر حاليا بمرحلة من التألق، إذ حجز مقعدا في ربع نهائي "التشامبيونز ليغ" بفوزه على بورتو في مجموع مباراتي الذهاب والإياب (5-0) في دور الـ16، كما أن الفريق يمتلك خط هجوم ضارب بقيادة المصري محمد صلاح، إذ سجل 20 هدفا في آخر سبع مباريات.

وفي مباريات أخرى ضمن منافسات المرحلة ذاتها، يلتقي آرسنال المتراجع مع واتفورد، ويواجه مانشستر سيتي المتصدر مضيفه ستوك سيتي، ويلعب نيوكاسل يونايتد مع ساوثهامبتون، وإيفرتون مع برايتون، وتشيلسي مع كريستال بالاس، ووست بروميتش ألبيون مع ليستر سيتي، إضافة لمواجهة بورنموث أمام توتنهام هوتسبير، ولقاء هيديرسفيلد تاون ضد سوانزي سيتي.

المصدر: RT + وكالات

عمر بيكضاض