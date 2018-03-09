تحديد موعد مواجهة مصر وكولومبيا استعدادا للمونديال

حدد الاتحاد المصري لكرة القدم الأول من يونيو موعدا للمواجهة الودية التي ستجمع الفراعنة بكولومبيا في إيطاليا استعدادا لنهائيات مونديال روسيا 2018.

وهذه المباراة هي الودية الخامسة لمصر قبل كأس العالم، حيث ستواجه كتيبة المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر منتخب البرتغال في الـ23 مارس، واليونان في الـ27 منه، والكويت في الـ26 مايو، وكولومبيا، وبلجيكا في السادس من يونيو، بينما ستكون هذه المقابلة الثالثة التي يخوضها منتخب كولومبيا استعدادا للمونديال، إذ يلتقي أولا بفرنسا في الـ23 مارس الجاري، ويواجه أستراليا بعد أربعة أيام في إنجلترا، ثم مصر.

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وأوقعت قرعة مونديال 2018 المنتخب المصري في المجموعة الأولى إلى جانب صاحب الضيافة منتخب روسيا، وأوروغواي والسعودية، بينما تلعب كولومبيا في المجموعة الثامنة التي تضم اليابان، والسنغال، وبولندا.

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المصدر: وكالات

عمر بيكضاض