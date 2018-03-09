مدفيديف يتأهل إلى ثاني أدوار بطولة "إنديان ويلز"

صعد الروسي دانييل مدفيديف إلى ثاني أدوار بطولة "إنديان ويلز" الأمريكية للتنس، البالغ مجموع جوائزها 8 ملايين دولار، بعد تغلبه اليوم، على الأمريكي ستيف جونسون بمجموعتين دون رد.

وتميزت المجموعة الأولى بالندية بين اللاعبين، ولكن الكلمة الأخيرة كانت لمدفيديف، الذي حسمها لمصلحته بعد اللجوء إلى شوط كسر الإرسال "التاي بريك"، بواقع (7-6).

وواصل اللاعب الروسي أداءه القوي في المجموعة الثانية ليفوز بها بنتيجة (6-4)، ويحجز بذلك مقعدا في الدور الثاني.

ويواجه صاحب الـ22 عاما في الدور المقبل، الأسترالي نيك كيريوس، المرشح الـ17 للقب، والذي أعفي من خوض مباراة الدور الأول.

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وتأهل إلى الدور الثاني أيضا الروسي الآخر يفغيني دونسكوي على حساب مواطنه كارن خاتشانوف، بفوزه عليه بمجموعتين لواحدة، بواقع (6-3، 1-6 و7-6).

ويلعب دونسكوي في الدور المقبل مع المصنف السابع في البطولة الجنوب إفريقي كيفن أندرسون.

المصدر:rsport.ria.ru

عمر بيكضاض