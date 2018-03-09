عندما يختلف الذوق الرياضي للأب عن نجله.. هذه هي النتيجة!

تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة معبرة وطريفة في نفس الوقت، تبرز نتيجة اختلاف الذوق الرياضي عندما يكون بين الأب ونجله.

ويظهر أب مع ابنه على مدرجات أحد الملاعب وهما يشاهدان إحدى مباريات فريقهما المفضل نادي آرسنال، والطريف أن الأب كان يرفع لافتة مكتوب عليها "فينغر خارج" في إشارة إلى رغبته في رحيل المدير الفني الحالي لنادي آرسنال، الفرنسي أرسين فينغر، بينما كُتب على اللافتة التي رفعها الابن "فينغر داخل"، ويقصد هنا أنه يريد بقاء المدرب الفرنسي على رأس الإدارة الفنية لـ"الغانرز".

ولقيت هذه الصورة تفاعلا كبيرا على مواقع التوصل الاجتماعي، إذ علق أحد الرواد على الصورة قائلا "مع ذلك فينغر سيرحل"، بينما قال آخر "سأصرخ وسأردد دائما.. فينغر يبقى".

ويعيش فينغر (68 عاما) فترة عصيبة للغاية مع آرسنال الذي تسلم مسؤولية قيادته قبل 22 عاما، إذ حقق نتائج مخيبة مع الفريق هذا الموسم، آخرها هزيمة "الغانرز" أمام مانشستر سيتي مرتين في أقل من أسبوع، وبنتيجة واحدة هي (0-3)، حيث كانت الأولى في نهائي كأس رابطة المحترفين، والثانية في قمة الدوري الإنجليزي، إضافة إلى هزيمة الفريق في الجولة الماضية في البريميرليغ أمام برايتون بهدفين لواحد.

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وتنفس فينغر صعداء أمس، بعدما خرج آرسنال بفوز ثمين من ملعب مضيفه ميلان (2-0) ضمن ذهاب دور الـ16 للدوري الأوروبي، ويتمسك النادي الإنجليزي بلقب هذه المسابقة لاسيما وأنها البطولة الوحيدة المتبقية له هذا الموسم، والتي ستكون بمثابة طوق نجاه لفينغر، الذي قد يفقد منصبه في حالة خروج "الغانرز" بدون ألقاب هذا الموسم.

المصدر: RT + Sports.ru

عمر بيكضاض