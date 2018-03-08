"يوروبا ليغ" .. زينيت يستدرج لايبزيغ الألماني إلى بطرسبورغ

خرج فريق زينيت بطرسبورغ الروسي بأقل الخسائر من ملعب مضيفه لايبزيغ الألماني (1-2)، في اللقاء الذي جمعهما، اليوم الخميس، ضمن ذهاب دور الـ 16 من الدوري الأوروبي لكرة القدم.

وحملت ثنائية الفريق الألماني توقيع كل من المهاجمين، البرتغالي أرميندو توي نا بانيا، وتيمو ويرنير، في الدقيقتين (56 و77) على الترتيب. بينما سجل المدافع الإيطالي دومينيكو كريشيتو هدف الفريق الروسي الوحيد، في الوقت القاتل، قبل أربع دقائق من نهاية الوقت الأصلي للمباراة، بتسديدة رائعة من ضربة حرة مباشرة.