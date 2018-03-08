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لماذا لا يريد أليغري مواجهة أصدقاء ميسي في "التشامبيونزليغ"

الرياضة

لماذا لا يريد أليغري مواجهة أصدقاء ميسي في
Reuters Andrew Couldridge
لماذا لا يريد أليغري مواجهة أصدقاء ميسي في "التشامبيونزليغ"
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تحدث مدرب نادي يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم ماسيميليانو أليغري عن الفريق الذي لا يرغب في مواجهته في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم هذا الموسم.

وقال المدرب الإيطالي "الفريق الوحيد الذي أود أن أتجنبه في دوري الأبطال هو برشلونة، لأننا نواجه كل عام، وكل عام نفس الشيء، برشلونة، برشلونة، برشلونة.. كفى الآن!".

وكان يوفنتوس قد خسر نهائي دوري الأبطال أمام برشلونة  في العام 2015 بثلاثة أهداف لواحد، قبل أن يثأر لنفسه في الموسم الماضي ويقصي البارسا من الدور ربع النهائي بفوزه عليه في مجموع مباراتي الذهاب والإياب (3-0).

والتقى الفريقان مجددا هذا الموسم في دور المجموعات، وفاز الفريق الكتالوني ذهابا بثلاثية نظيفة، بينما كان التعادل السلبي هو سيد الموقف في موقعة الإياب.

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يذكر أن يوفنتوس بلغ ربع نهائي "التشامبيونزليغ" عقب فوزه أمس على مضيفه توتنهام الإنجليزي (2-1) في إياب دور الـ16، علما بأن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل الإيجابي (1-1)، أما برشلونة فيحتاج للفوز أو التعادل من دون أهداف مع ضيفه تشيلسي للتأهل لدور الثمانية، وتقام مواجهتهما الأربعاء المقبل على ملعب "كامب نو".

المصدر:Viasport Fotbal

عمر بيكضاض

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