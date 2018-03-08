رونالدو يحطم أرقاما ويعزز أخرى في دوري الأبطال

كسر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أرقاما قياسية جديدة وعزز أخرى خلال مباراة فريق ريال مدريد ومضيفه باريس سان جيرمان (2-1)، في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وأصبح كريستيانو رونالدو أول لاعب يسجل في أول 8 مباريات في التشامبيونز ليغ، وثاني لاعب يسجل في 9 مباريات متتالية في هذه البطولة، بعد المهاجم الهولندي المعتزل رود فان نيستلروي، إذ سجل الدون 14 هدفا خلال تلك السلسلة، مقابل 12 هدفا للمهاجم الهولندي.

وعزز النجم البرتغالي تربعه على عرش صدارة هدافي النسخة الحالية للتشامبيونز ليغ برصيد 12 هدفا، وكهداف تاريخي للبطولة برصيد 118 هدفا، منها 57 هدفا، في الأدوار الإقصائية، ليكون أكثر لاعب يسجل في هذه الأدوار أيضا.

إقرأ المزيد

أصبح الدون رونالدو ثالث أكثر اللاعبين مشاركة في دوري الأبطال، برصيد 152 مباراة، بفارق 5 مباريات خلف نجم برشلونة الإسباني سابقا، تشافي هيرنانديز، بينما يحمل الإسباني الآخر إيكر كاسياس، حارس بورتو البرتغالي، الذي رفع رقمه القياسي إلى 171 مباراة، بعد مشاركته في مواجهة فريقه ضد ليفربول الإنكليزي (0-0)، يوم الثلاثاء الماضي أيضا.

ودافع رونالدو عن ألوان ثلاثة أندية مختلفة في دوري الأبطال، حيث خاض مباراة وحيدة مع سبورتنغ لشبونة البرتغالي، وشارك مع مانشستر يونايتد في 55 مباراة، وتوج معه باللقب في عام 2008، على ملعب "لوجنيكي" في موسكو، ودافع عن ألوان الفريق الملكي، حتى الآن، في 96 مباراة، وتوج معه بثلاثة ألقاب، في المواسم (2013-2014، 2015-2016، 2016-2017).

إقرأ المزيد

ولا تزال الفرصة أمام النجم رونالدو "ملك التشامبيونز ليغ"، في مواصلة تحطيم الأرقام القياسية وتعزيز أرقامه، في هذا الموسم، بعد أن قاد ريال مدريد إلى الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا، على حساب باريس سان جيرمان، بتفوقه عليه (5-2) بمجموع مباراتي الذهاب والإياب في دور الـ 16 للتشامبيونز ليغ.

المصدر: وكالات

نايف الكوردي