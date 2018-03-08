الجزيري يبلغ ربع نهائي دورة زوهاي الصينية

واصل التونسي مالك الجزيري مشواره في دورة زوهاي الصينية (سلسلة التحدي لتنس الرجال)، بتأهله إلى الدور ربع النهائي على حساب صاحب الأرض الصيني دي وي.

وتمكن اللاعب التونسي من الفوز على منافسه الصيني بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، تفاصيلها: (6-4) و(1-6) و(6-4) في المباراة التي جرت بينهما اليوم الخميس.

كما واصل الأسترالي أليكس بولت، مشواره في الدورة أيضا، وبلغ الدور ذاته على حساب الإيطالي سلفاتوري كروسو، إثر تغلبه عليه بمجموعتين من دون رد، بنتيجة: (6-3) و (6-2).

المصدر: وكالات

نايف الكوردي