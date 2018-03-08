في واقعة طريفة.. حكم يطرد لاعبا بسبب اسمه!

شهد لقاء هاميد هيمبستيد تاون وإيست تاروكا ضمن منافسات دوري الهواة الإنجليزي لكرة القدم، لقطة غريبة وطريفة في الوقت ذاته، بعدما طرد حكم المباراة لاعبا من فريق هاميد تاون بسبب اسمه.

وأشهر الحكم في البداية البطاقة الصفراء في وجه لاعب هاميد تاون، سانشيز وات بسبب اعتراضه على أحد القرارات، وعندما سأله الحكم عن اسمه لتدوينه في كتيب البطاقات، رد عليه اللاعب "وات"، وهي الكلمة التي تعني بالانجليزية "ماذا".

The phantom red card at @hemelfc



This seemed to happen:



The Ref asks Sanchez Watt for his name.



Watt gives it repeatedly but the ref hears it as ‘What? What?’



The ref shows him a red for dissent.



Parkes explains to the ref who rescinds the card.



@NonLeagueCrowd@HemelFanspic.twitter.com/z14PtEcGJZ — Ollie Bayliss (@Ollie_Bayliss) 6 марта 2018 г.

وعقب ثلاثة أسئلة من الحكم إلى سانشيز، رد المهاجم بنفس الإجابة "وات، وات، وات"، وهو ما اعتبره الحكم سوء سلوك ليشهر البطاقة الحمراء في وجه صاحب الـ27 عاما ويطرده من المباراة.

واستدعت هذه الواقعة الغريبة في ملاعب كرة القدم، تدخل زملاء سانشيز لتفسير الأمر، قبل أن يتراجع الحكم عن قراره ويسمح بعودة اللاعب لاستئناف المباراة.

وانتهت المواجهة بفوز أصدقاء وات بهدفين دون رد.

المصدر: لينتا.رو

عمر بيكضاض