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في واقعة طريفة.. حكم يطرد لاعبا بسبب اسمه!

الرياضة

في واقعة طريفة.. حكم يطرد لاعبا بسبب اسمه!
Reuters Andrew Winning
صورة لسانشيز وات عندما كان يدافع عن ألوان نادي آرسنال
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شهد لقاء هاميد هيمبستيد تاون وإيست تاروكا ضمن منافسات دوري الهواة الإنجليزي لكرة القدم، لقطة غريبة وطريفة في الوقت ذاته، بعدما طرد حكم المباراة لاعبا من فريق هاميد تاون بسبب اسمه.

وأشهر الحكم في البداية البطاقة الصفراء في وجه لاعب هاميد تاون، سانشيز وات بسبب اعتراضه على أحد القرارات، وعندما سأله الحكم عن اسمه لتدوينه في كتيب البطاقات، رد عليه اللاعب "وات"، وهي الكلمة التي تعني بالانجليزية "ماذا".

وعقب ثلاثة أسئلة من الحكم إلى سانشيز، رد المهاجم بنفس الإجابة "وات، وات، وات"، وهو ما اعتبره الحكم سوء سلوك ليشهر البطاقة الحمراء في وجه صاحب الـ27 عاما ويطرده من المباراة.

واستدعت هذه الواقعة الغريبة في ملاعب كرة القدم، تدخل زملاء سانشيز لتفسير الأمر، قبل أن يتراجع الحكم عن قراره ويسمح بعودة اللاعب لاستئناف المباراة.

وانتهت المواجهة بفوز أصدقاء وات بهدفين دون رد.

المصدر: لينتا.رو

عمر بيكضاض

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