الشقيقان بيريزوتسكي يعتزلان اللعب مع منتخب روسيا

قرر فاسيلي بيريزوتسكي وشقيقه أليكسي اعتزال للعب مع المنتخب الروسي لكرة القدم، وفقا لما نشره موقع "سبورت إكسبريس" الرياضي.

وقال فاسيلي "الآن ومع تبقي 3 أشهر على انطلاق مونديال 2018، أعتقد أنه من الضروري أن أقول بوضوح أنني وشقيقي أليكسي قررنا الاعتزال دوليا ووضع حد لمسيرتنا مع المنتخب الروسي".

وأضاف فاسيلي الذي علق مشاركته مع المنتخب الروسي العام الماضي "بالنظر للسن والأهم من ذلك الحالة الصحية أدركت أنني بحاجة إلى التركيز على اللعب مع فريقي".

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وينشط المدافعان فاسيلي وشقيقه أليكسي ضمن صفوف نادي تسيسكا موسكو، وتوجا مع الفريق بلقب الدوري الروسي في 6 مناسبات، وكأس روسيا 7 مرات، كما حصدا لقب كأس السوبر الروسي 6 مرات، أما على الصعيد الدولي، فقد كان الثنائي ضمن صفوف المنتخب الروسي الذي حل في المركز الثالث في بطولة كأس أمم أوروبا 2008.

المصدر:لينتا.رو

عمر بيكضاض