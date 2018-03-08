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هلالية تخطف الأضواء في مواجهة سعودية-قطرية

الرياضة

هلالية تخطف الأضواء في مواجهة سعودية-قطرية
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هلالية تخطف الأضواء في مواجهة سعودية- قطرية
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خطفت مشجعة لنادي الهلال السعودي الأضواء خلال اللقاء الذي جمع فريقها بضيفه الريان القطري، في إطار الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة بدوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا للمشجعة السعودية وهي تشاهد المباراة من المدرجات وتراجع في نفس الوقت مادة الكيمياء، في لقطة نادرا ما نشاهدها في ملاعب كرة القدم.

وانتهت المواجهة بالتعادل الإيجابي (1-1)، ليبقى الهلال في المركز الرابع والأخير في سلم ترتيب المجموعة الرابعة برصيد نقطتين، ويتخلف بفارق نقطة واحدة عن الريان الثاني.

المصدر: تويتر

عمر بيكضاض

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