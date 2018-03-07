مقاتل يصمد على ساق واحدة حتى النهاية ويفوز (بالفيديو)

شهدت دورة "222 - UFC"، لرياضة الفنون القتالية المختلطة (MMA)، يوم 3 مارس، فوزا مثيرا للمقاتل شون أومالي على منافسه أندريه سوكهام بالنقاط، رغم تعرضه لإصابة خطرة.

وسيطر شون أومالي على مجريات النزال في الجولتين الأولى والثانية، ووجه عدة ركلات مؤثرة لخصمه الذي تلقى إصابة على إثرها في قدمه، ومن ثم تلقى شون أومالي نفسه إصابة بليغة في ساقه، نتيجة ركلة أخرى، في الجولة الثالثة، ولكنه تمكن من الاستمرار والصمود حتى النهاية، والفوز بالنقاط، في لاس فيغاس الأمريكية.

ولم يتمكن شون أومالي من النهوض بعد نهاية النزال، حتى أنه أجرى المقابلة كفائز في النزال، وهو مستلقيا على ظهره.

وأعلن الأمريكي دانا وايت، رئيس منظمة (UFC)، أن شين أومالي لا يعاني من كسر في الساق.

وأشاد دانا وايت بالمقاتل شين أومالي، بقوله: "هذا هو المعنى الحقيقي للمقاتل! لم يخرج شون من المعركة، كما كان يفعل الكثيرون. هو تصرف بشكل مختلف. شون قاتل حتى النهاية. الجميع سمع كيف يصرخ من الألم بعد النزال. من الجيد أنه لا يوجد كسر".

وواصل شين أومالي (23 عاما)، بذلك، سلسلة انتصاراته التي بلغت 10، حتى الآن في مسيرته الاحترافية، من دون أن يتجرع مرارة الهزيمة.

بينما تعرض أندريه سوكهام (29 عاما) للهزيمة السادسة، حتى الآن، في مسيرته الاحترافية، مقابل 12 انتصارا.

المصدر: "sports.ru"

نايف الكوردي