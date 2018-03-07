جماهير يونانية غاضبة تقتحم القناة الحكومية أثناء البث المباشر

استولى مشجعو نادي باوك اليوناني لكرة القدم، على استوديو القناة التلفزيونية الحكومية اليونانية "ERT3" في مدينة سالونيك أثناء بث مباشر، وذلك وفقا لما ذكرته وكالة (R-Sport) الروسية.

ووقع الحادث مساء أمس الثلاثاء، ويعود السبب إلى اعتبار فريق باوك خاسرا "هزيمة تقنية" أمام ضيفه أولمبياكوس (0-3)، وذلك عقب إلقاء مشجعو باوك لفافة ورق على مدرب الفريق الضيف، نقل على إثرها إلى المستشفى.

Reuters Intime Intime

واقتحم 50 من مشجعي النادي الاستوديو وطالبوا بقراءة رسالتهم، ووصف مشجعو باوك العقوبة بأنها مفرطة واعتبروها "أكبر فضيحة في تاريخ الرياضة"، وغادروا الاستوديو بعد تلبية المذيع طلبهم.

وقال ممثل (ERT3): "إن قطع برنامج تلفزيوني، هو عمل معاد للديمقراطية لا يتوافق على الإطلاق مع الروح الرياضية".

ويحتل باوك المركز الثالث في الدوري اليوناني برصيد 49 نقطة، بعد 24 جولة، بينما يشغل أولمبياكوس مرتبة الوصافة برصيد 50 نقطة.

المصدر: "lenta.ru"

نايف الكوردي