رونالدو نجا من كارثة حقيقية في مباراة سان جيرمان (صورة)

كاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أن يتعرض لإصابة بليغة بقارورة ماء، خلال اللقاء التي جمع فريقه ريال مدريد بمضيفه باريس سان جيرمان أمس، في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

ونشر موقع ريال مدريد صورة على حسابه الرسمي تظهر، نجاة النجم البرتغالي من الكارثة، حيث مرت القارورة بجانبه على بعد سنتيمترات قليلة بعدما قذفه أحد مشجعي النادي الباريسي بها.

real madrid.com

وتألق رونالدو بشكل لافت كعادته، وساهم في فوز النادي الملكي على "الأمراء" بهدفين لهدف، ليحجز الريال بطاقة العبور إلى ربع النهائي، بينما خرج سان جيرمان من البطولة من دور الـ16 للموسم الثاني على التوالي.

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المصدر: marca.com

عمر بيكضاض