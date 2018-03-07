أغبى صفقة في تاريخ كرة القدم (رأي قناة ماتش الروسية)

قبل شهرين كان موضع اهتمام تشيلسي ومانشيستر يونايتد وبايرن ميونيخ وكان من الممكن أن يكون أحد نجوم جولة الشامبيونز .. واليوم يخسر مع فريقه 8-0 .

لهذا السبب رأت قناة "ماتش" الروسية الشهيرة أن صفقة البلجيكي يانيك كاراسكو المنتقل بصفقة غريبة إلى الصين الصفقة الأغبى في تاريخ كرة القدم منوهة بأن الكثيرين قرروا في نهاية مسيرتهم الكروية أن يلعبوا في الصين طمعا بالمال ولكن أن ينتقل الواعد كاراسكو ذو الـ 24 عاما لنادي "داليان افان" الصاعد حديثا إلى الدرجة الأولى هي الأغرب.

في عمر الـ 16 ، انتقل كاراسكو من بلجيكا لـ "موناكو" - في واحدة من أفضل الأكاديميات في أوروبا.

بعد ذلك بعامين ، ظهر لأول مرة في موناكو ، وساعد الفريق في العودة إلى الدرجة الأولى في فرنسا.

بعمر الـ 21 يسجل ويقصي "ارسنال" في دوري أبطال أوروبا. في بطولة فرنسا يسجل ستة أهداف، ويعطي تسعة تمريرات.

في صيف عام 2015 ، انتقل إلى "أتلتيكو" مقابل 25 مليون يورو. في نفس الموسم قلب مرتين نتيجة المباراة في دوري ابطال اوروبا، ووصل إلى النهائي - ضد "ريال مدريد"، وتعادل قبل 15 دقيقة من النهاية.

في عام 2016، بصفوف المنتخب البلجيكي يصل إلى الدور ربع النهائي من اليورو. في البطولة ، يسجل الهدف الأول للفريق - ضد المجر(4: 0)

في موسم 2016/17 يصبح واحدا من اللاعبين المهمين في "اتلتيكو". النجم الصاعد يبدأ الدخول برادارات "بايرن" ، "تشيلسي" ، "مانشيستر يونايتد" ، "يوفنتوس"

في عام 2018 ، غادر بـ 30 مليون يورو فقط للصين. هذا الصيف.

قبل ذلك وبسبب مزاجه المتقلب كسب عداوة لاعبي الاتليتيكو جميعهم وهو بقراره الذهاب مقابل القليل اعتبر نفسه انتقم منهم ولكنه قتل نفسه كرويا وللأبد!.

اللاعب لن يشارك حتى مع منتخب بلاده في كأس العالم المقبلة وفريقه الصيني خسر أمس 8-0 وهو في طريقه للعودة من حيث أتى!.