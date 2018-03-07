سعة ملعب كالينينغراد لن تتغير بعد مونديال 2018

قال نائب حاكم مقاطعة كالينينغراد الروسية ألكسندر رولبينوف، إن الطاقة الاستيعابية لملعب كالينينغراد لن تنخفض بعد نهائيات بطولة كأس العالم 2018 المقررة في روسيا.

ونقلت وكالة تاس عن رولبينوف أن "الملعب يتسع لـ35 ألف متفرج، وستبقى طاقته الاستيعابية على حالها بعد المونديال".

وأشار رولبينوف إلى أنه قبل الـ14 من الشهر الحالي سيصبح الملعب وجميع مرافقه متاحا للاستخدام.

وتم تحديد الـ11 من الشهر الجاري موعدا لإجراء أول اختبار للملعب، حيث يواجه النادي المحلي بالتيكا ضيفه كريليا من مدينة سمارا.

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ويحتضن ملعب كالينينغراد 4 مباريات في دور المجموعات ضمن منافسات كأس العالم 2018، من بينها مواجهة المنتخب المغربي أمام نظيره الإسباني.

ومن المقرر أن تنطلق النسخة الـ21 لكأس العالم في الـ14 من يونيو المقبل، حيث تواجه روسيا المنتخب السعودي في لقاء الافتتاح على أن يسدل الستار على البطولة في الـ15 من يوليو في العاصمة الروسية موسكو.

المصدر:RT

عمر بيكضاض