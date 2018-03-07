الأهلي المصري يستهل مشواره بنجاح في دوري الأبطال

افتتح الأهلي المصري مشواره في مسابقة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم بفوز عريض على ضيفه مونانا الغابوني (4-0)، في اللقاء الذي أقيم ضمن ذهاب دور الـ32.

وتناوب على تسجيل رباعية الفريق المصري مروان محسن، والمهاجم المغربي وليد أزارو، والدولي المصري عبد الله السعيد (هدفان)، في الدقائق (14، 22، 65 و69).

وشهدت المباراة إهدار لاعب الأهلي وليد سليمان ركلة جزاء في الدقية (63).

واقترب الأهلي بهذا الفوز العريض من بلوغ دور المجموعات، إذ يكفيه التعادل بأي نتيجة وحتى الخسارة بأقل من 4 أهداف كفارق لحجز بطاقة العبور للدور المقبل.

تجدر الإشارة إلى أن مواجهة الإياب بين الفريقين تقام في الغابون في الـ17 من الشهر الجاري.

المصدر:RT

عمر بيكضاض