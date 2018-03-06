ليفربول يبلغ دور الثمانية الكبار للتشامبيونز ليغ (فيديو)

حجز فريق ليفربول مقعدا له في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، على حساب ضيفه بورتو البرتغالي، رغم تعادله معه من دون أهداف، في لقاء الإياب الذي جمعهما، اليوم الثلاثاء.

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وكان الفريق الإنجليزي قد وضع قدما له في الدور ثمن النهائي للتشامبيونز ليغ، بعد فوزه الساحق على بورتو بخماسية نظيفة، في عقر داره، في مباراة الذهاب.

المصدر: "twitter.com/LFC"

نايف الكوردي