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الفرعون صلاح خارج تشكيلة ليفربول ضد ضيفه بورتو

الرياضة

الفرعون صلاح خارج تشكيلة ليفربول ضد ضيفه بورتو
Reuters
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يستضيف ليفربول فريق بورتو البرتغالي، اليوم الثلاثاء، في الساعة (22:45) بتوقيت موسكو ومكة المكرمة، على ملعب "انفيلد"، وذلك في إياب دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وخلت تشكيلة الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، من اسم النجم المصري محمد صلاح.

وفيما يلي التشكيلة الأساسية للريدز ضد ضيفه البرتغالي:

 

بينما وضع البرتغالي سيرجو كونسيساو، المدير الفني لفريق بورتو، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة ليفربول:

 

ووضع ليفربول قدما له في الدور ثمن النهائي للتشامبيونز ليغ، بعد فوزه الساحق على بورتو بخماسية نظيفة، في عقر داره، في مباراة الذهاب.

المصدر: "twitter.com/LFC"

نايف الكوردي

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