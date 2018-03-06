الدحيل القطري ينجز مهمته أمام لوكوموتيف الأوزبكي (فيديو)

واصل الدحيل القطري سلسلة انتصاراته في دوري أبطال آسيا لكرة القدم، على حساب ضيفه لوكوموتيف طشقند الأوزبكستاني (3-2)، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من البطولة.

وأحرز المهاجم المغربي يوسف العربي هدفين متتاليين للفريق القطري، في الدقيقتين (9 و19)، وعزز زميله المهاجم التونسي يوسف المساكني تقدم أصحاب الأرض، بتسجيله الهدف الثالث، في الدقيقة 25 من زمن الشوط الأول. ورد الفريق الأوزبكي بهدفين، في الشوط الثاني، عبر كل من نيفالدو رودريغز فيريرا ومارات بيكمايف، في الدقيقتين (57 و59)، على التوالي.

ويتصدر الدحيل قائمة المجموعة الثانية، بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، متقدما بفارق ثلاث نقاط على وصيفه ذوب آهن اصفهان الإيراني، الذي تغلب بدوره على متذيل المجموعة من دون رصيد، فريق الوحدة الإماراتي بهدفين نظيفين، في وقت سابق من اليوم.

بينما توقف رصيد لوكوموتيف طشقند عند ثلاث نقاط، وتراجع إلى المرتبة الثالثة على سلم الترتيب.

المصدر: "twitter/theafccl"

نايف الكوردي