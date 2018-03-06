الوحدة الإماراتي يتكبد خسارة جديدة في أبطال آسيا

واصل نادي الوحدة الإماراتي مسلسل نتائجه السليبة في بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم، وتلقى الخسارة الثالثة على التولي في المسابقة هذا الموسم.

وجاءت خسارة الوحدة الثالثة على يد مضيفه أصفهان الإيراني الذي تغلب عليه بثنائية نظيفة، في اللقاء الذي أقيم اليوم، في إطار الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية.

FULL-TIME | Zobahan (IRN) 2-0 @AlWahdaFCC (UAE)



Zobahan secure their second straight win in the #ACL2018 with a comfortable victory over Al Wahda! #ZBHvWADpic.twitter.com/nxDlDrnb1t — AFC Champions League (@TheAFCCL) 6 марта 2018 г.

وأحرز مرتضى تبريزي هدفي الفريق الإيراني في الدقيقتين (34 و73).

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وبهذا الفوز ارتقى أصفهان إلى وصافة المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، ويتخلف بفارق الأهداف عن الدحيل القطري الذي يواجه في وقت لاحق اليوم لوكوموتيف طشقند الأوزبكي (الثالث برصيد 6 نقاط)، بينما يتذيل الوحدة الإماراتي ترتيب المجموعة من دون نقاط.

المصدر:RT

عمر بيكضاض