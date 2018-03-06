تشكيلة ريال مدريد المتوقعة لمواجهة باريس سان جيرمان

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة الليلة إلى ملعب حديقة الأمراء في العاصمة الفرنسية باريس، الذي سيكون مسرحا لموقعة سان جيرمان وضيفه ريال مدريد في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

ويتوقع أن يعتمد المدير الفني لريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان على التشكيلة التالية:

في حراسة المرمى: كيلور نافاس

في خط الدفاع: داني كارفاخال، سيرجيو راموس، رافائيل فاران، ومارسيلو

في خط الوسط: توني كروس، لوكا مودريتش، وكاسيميرو

في خط الهجوم: كريستيانو رونالدو، كريم بنزيما وغاريث بيل.

يذكر أن الريال كان قد فاز ذهابا بثلاثة أهداف لواحد، ويكفيه التعادل وحتى الخسارة بهدف نظيف في لقاء اليوم، لحجز بطاقة العبور إلى الدور ربع النهائي.

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المصدر:RT

عمر بيكضاض