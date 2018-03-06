لاعبة روسية تراوغ منافستها على طريقة نيمار!

أظهرت لاعبة المنتخب الروسي للسيدات ماريا فيودوروفا جانبا من مهاراتها، بعدما راوغت مدافعة المنتخب السويدي، خلال المباراة التي جمعت الفريقين أمس ضمن منافسات بطولة "كأس الغارفي".

وقدمت اللاعبة الروسية مهارة مميزة في التلاعب بالكرة خلال المباراة التي خسرها منتخب بلادها بثلاثية نظيفة، عندما رفعت الكرة قدميها من فوق رأس مدافعة منتخب السويد، في مشهد أعاد إلى الأذهان الحركة التي اشتهر بها نجم نادي باريس سان جيرمان البرازيلي، نيمار دا سيلفا.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الخسارة هي الثالثة للمنتخب الروسي في بطولة كأس الغارفي (Algarve Cup)، التي تقام في البرتغال سنويا و يتنافس فيها 12 منتخبا من مختلف أنحاء العالم.

المصدر:eurosport.ru

عمر بيكضاض