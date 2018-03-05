بالفيديو.. هدف قاتل ينقذ الشياطين الحمر من كمين كريستال بالاس
انتزع مانشستر يونايتد فوزا ثمينا من مضيفه كريستال بالاس، في الوقت القاتل من اللقاء الذي جمعهما اليوم الاثنين، في ختام منافسات المرحلة الـ 29 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وباغت لاعب خط وسط، كريستال بالاس، أندروس تاونسيند الشياطين الحمر، بهدف مبكر سجله في الدقيقة الـ 11، بتسديدة رائعة من داخل قوس منطقة الجزاء، في المقص على يسار العملاق الإسباني دافيد دي خيا، حارس مانشستر يونايتد.
وضاعف المدافع الهولندي باتريك فان انهولت النتيجة لأصحاب الأرض، بعد ثلاث دقائق فقط من بداية الشوط الثاني، بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء في الزاوية اليسرى القريبة.
وقلص قلب الدفاع كريس سمولينغ الفارق للشياطين الحمر عند الدقيقة 55، بتسديدة رأسية في الزاوية اليمنى البعيدة.
وأدرك المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو التعادل للضيوف، في الدقيقة الـ 76، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.
واقتنص لاعب خط الوسط الصربي نيمانيا ماتيتش هدف الفوز لليونايتد، في الوقت القاتل، في الدقيقة الأولى المحتسبة بدلا من الضائع، بتسديدة قوية من مسافة بعيدة.
واستعاد مانشستر يونايتد مركز الوصافة في البريميرليغ، بعد أن رفع رصيده إلى 62 نقطة، وتجاوز ليفربول بنقطتين. في حين يشغل كريستال بالاس المركز الثامن عشر على سلم الترتيب، برصيد 27 نقطة.
المصدر: "goaltime"
نايف الكوردي