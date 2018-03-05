بالفيديو.. هدف قاتل ينقذ الشياطين الحمر من كمين كريستال بالاس

انتزع مانشستر يونايتد فوزا ثمينا من مضيفه كريستال بالاس، في الوقت القاتل من اللقاء الذي جمعهما اليوم الاثنين، في ختام منافسات المرحلة الـ 29 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وباغت لاعب خط وسط، كريستال بالاس، أندروس تاونسيند الشياطين الحمر، بهدف مبكر سجله في الدقيقة الـ 11، بتسديدة رائعة من داخل قوس منطقة الجزاء، في المقص على يسار العملاق الإسباني دافيد دي خيا، حارس مانشستر يونايتد.

وضاعف المدافع الهولندي باتريك فان انهولت النتيجة لأصحاب الأرض، بعد ثلاث دقائق فقط من بداية الشوط الثاني، بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء في الزاوية اليسرى القريبة.