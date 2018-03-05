فيغو يخرج من عنق الزجاجة أمام ضيفه لاس بالماس.. (فيديو)

حقق فريق سيلتا فيغو فوزا بشق الأنفس على ضيفه لاس بالماس (2-1)، اليوم الاثنين، وذلك في المباراة الختامية للأسبوع الـ 27 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وحمل هدفا سيلتا فيغو توقيع كل من لاعبيه، جوني كاسترو وبابلو هيرنانديز، في الدقيقتين (62، 89) على الترتيب.

بينما سجل إريك إكسبوسيتو هدف الضيوف الوحيد، عند الدقيقة 53 من زمن اللقاء.

ورفع سيلتا فيغو رصيده، بعد هذا الفوز، إلى38 نقطة، وتقدم إلى المرتبة التاسعة. بينما يحتل لاس بالماس المركز الثامن عشر، برصيد 20 نقطة فقط.

المصدر: "sportbox.ru"

نايف الكوردي