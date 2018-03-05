رياضي روسي يهدي ذهبية أولمبياد 2018 لدير للإناث

أهدى بافل داتسوك لاعب منتخب روسيا لهوكي الجليد المتوج بالميدالية الذهبية ضمن منافسات الألعاب الأولمبية الشتوية في بيونغ تشانغ الكورية الجنوبية، ميداليته لدير الإناث.

وسلم بافل داتسوك قائد المنتخب الروسي للهوكي، ميداليته لدير الإناث في مدينة "سردني أورالسك"، وذلك أثناء زيارة قام بها تعبيرا عن امتنانه للفوز في المباراة النهائية على منتخب ألمانيا، وذلك ضمن فعاليات دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، التي أقيمت في مدينة بيونغ تشانغ الكورية الجنوبية، خلال شهر فبراير الماضي.

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ونقل ممثل الكنيسة الأرثوذكسية الروسية على لسان اللاعب قوله: "أهم شيء بالنسبة لي، هو الحب الذي أشعر به عندما أتردد إلى هنا".

واحتلت روسيا، التي غاب عنها الكثير من نجومها في هذه البطولة وشاركت تحت علم محايد، في المركز الثالث عشر، برصيد 17 ميدالية، منها ذهبيتان، و6 فضيات إضافة إلى 9 ميداليات برونزية.

المصدر: "ntv.ru"

نايف الكوردي