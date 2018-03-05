الغرافة القطري ينجو من الهزيمة أمام الأهلي السعودي بهدف قاتل (فيديو)

أهدر الأهلي السعودي فوزا كان في متناوله أمام مضيفه الغرافة القطري، في الوقت القاتل من المباراة التي جمعتهما، اليوم الاثنين، وذلك ضمن الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وسجل المدافع السعودي عقيل بلغيث الصحبي هدف السبق لفريقه في الدقيقة 62، ورد عليه الفنزويلي، روبرت كويجادا، مدافع الغرافة، بهدف التعادل في الوقت القاتل، عندما كان اللقاء يلفظ أنفاسه الأخيرة على استاد ثاني بن جاسم بنادي الغرافة، في قطر.

كما ساد التعادل المباراة الثانية ضمن منافسات المجموعة الأولى أيضا، بين الجزيرة الإماراتي وضيفه تراكتور سازي تبريز الإيراني، لكن من دون أهداف.

وهذا التعادل الأول بالنسبة للأهلي بعد انتصارين متتاليين، ويتربع في صدارة المجموعة، برصيد 7 نقاط، بفارق ثلاث نقاط أمام كل من الغرافة والجزيرة، ومن ثم تراكتور سازي تبريز في المركز الرابع الأخير من دون رصيد.

المصدر: "twitter/theafccl"

نايف الكوردي