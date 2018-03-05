السد القطري يتعرض لخسارته الأولى في أبطال آسيا

تلقى نادي السد القطري هزيمته الأولى هذا الموسم في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا لكرة القدم، إثر خسارته اليوم أمام مضيفه ناساف كارشي الأوزبكي بهدف نظيف.

وسجل عزيز جون جانييف الهدف الوحيد في المباراة من ركلة جزاء في الدقيقة (62).

ورفع ناساف كارشي رصيده بهذا الفوز إلى 6 نقاط في المركز الثالث في سلم ترتيب المجموعة الثالثة، ويتخلف بفارق الأهداف عن بیرسبولیس الإيراني المتصدر، والسد الوصيف، بينما يتذيل الوصل الإماراتي الذي خسر جميع مبارياته حتى الآن، ترتيب المجموعة من دون نقاط.

المصدر:RT

عمر بيكضاض