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البرازيل تطالب بتوفير الجليد والموز والبطيخ قبيل مواجهة روسيا

05 مارس 2018 | 14:49 GMT
البرازيل تطالب بتوفير الجليد والموز والبطيخ قبيل مواجهة روسيا
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Paulo Whitaker / Reuters

طالب المنتخب البرازيلي لكرة القدم بتوفير 200 كلغ من قطع الجليد يوميا خلال إقامة الفريق في موسكو قبيل مواجهة المنتخب الروسي وديا استعدادا لمونديال 2018.

وأوصى منتخب "السامبا" أيضا بضرورة جلب البطيخ والموز والعنب إلى الملعب الذي سيجري فيه تدريباته.

وبررت وسائل إعلام برازيلية هذه الطلبات الغريبة لاستخدام لاعبي منتخب "السليساو" للعلاج بالتبريد (العلاج البارد) لإفراز حمض اللبنيك بعد التدريبات.

ويواجه المنتخب الروسي نظيره البرازيلي وديا في الـ23 من الشهر الجاري، على ملعب لوجنيكي في العاصمة موسكو، في إطار تحضيرات المنتخبين لبطولة كأس العالم المزمع إقامتها في روسيا هذا الصيف.

المصدر: prosports.kz

عمر بيكضاض

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