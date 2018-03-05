كلوب: ليفربول لن يقحم لاعبي الصف الثاني أمام بورتو

استبعد يورغن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول، فكرة إقحام لاعبي الصف الثاني عندما يواجه فريقه ضيفه بورتو غدا، في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا رغم أن "الريدز" فاز ذهابا (5-0).

وقال كلوب عن خططه "لا وقت للراحة. لقد فاز بورتو بجميع المباريات التي خاضها منذ مواجهتنا معه".

وأضاف المدرب الألماني "سيرد بورتو على الهزيمة. هذا ما يريده، إنه فريق برتغالي ذو كبرياء ومعتز بنفسه وسيقاتل".

Champions League week. 🙌



Tomorrow 🔛 Porto @ Anfield pic.twitter.com/ZKEFXzrxHb — Liverpool FC (@LFC) 5 марта 2018 г.

وبعد أربعة أيام من مواجهة بورتو سيلتقي ليفربول مع مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في معركة على المركز الثاني خلف المنفرد بالصدارة مانشستر سيتي.

وقال كلوب "لا أفكر ولا لثانية واحدة بإراحة أي لاعب. أعرف أننا سنواجه مانشستر يونايتد بعد ذلك (بعد مواجهة بورتو) لكن لا يمكننا تغيير الثوابت".

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وتقام مواجهة ليفربول وبورتو غدا الثلاثاء على ملعب آنفيلد معقل "الريدز".

المصدر: وكالات

عمر بيكضاض