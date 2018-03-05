شاهد مقاتلة برازيلية شرسة تهزم روسية حسناء بالقاضية

تغلبت البرازيلية كريستين سيبورغ، على متحديتها الروسية يانا كونيتسكايا، في نزال الدفاع عن لقب بطلة العالم لرياضة الفنون القتالية المختلطة (MMA)، يوم 3 مارس، في لاس فيغاس الأمريكية.

وتمكنت كريستين سيبورغ من الفوز على يانا كونيتسكايا، بالضربة الفنية القاضية، في الجولة الأولى من النزال الرئيسي ضمن دورة "222 - UFC"، على لقب بطلة العالم للوزن الخفيف المتوسط.

وحققت كريستين جوستينو (سيبورغ)، (32 عاما)، 20 انتصارا خلال مسيرتها الاحترافية، حتى الآن، منها 17 بالضربة القاضية وثلاثة بالنقاط، مقابل هزيمة واحدة كانت في بداية مسيرتها في العام 2005، في حين انتهت مواجهة واحدة من دون نتيجة.

بينما في المقابل، تعرضت المقاتلة يانا كونيتسكايا، البالغة من العمر 28 عاما، للهزيمة في أول نزال لها ضمن منظمة (UFC)، في حين خاضت 14 نزالا ضمن المنظمات الأخرى، حققت خلالها 10 انتصارات، مقابل ثلاث هزائم، ومواجهة واحدة انتهت من دون نتيجة.

المصدر: "championat.com"

نايف الكوردي