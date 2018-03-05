 
مباشر

مشجعون هولنديون ينتقمون من فريق أذل ناديهم المفضل (فيديو)

الرياضة

مشجعون هولنديون ينتقمون من فريق أذل ناديهم المفضل (فيديو)
RTV Oost/Youtube.com
مشجعون هولنديون ينتقمون من فريق أذل ناديهم المفضل (فيديو)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/jxzo

انتهى اللقاء الذي جمع فريق "غو أهيد" بضيفه "دي غرافشاب" أمس ضمن منافسات دوري الدرجة الثانية الهولندي لكرة القدم، باشتباكات بين مشجعي الفريق المضيف ولاعبي الفريق الضيف.

ولم يتقبل مشجعو "غو أهيد" خسارة فريقهم، ليقتحموا أرضية الملعب ويشتبكوا مع لاعبي "دي غرافشاب"، الذين أمطروا شباك فريقهم بأربعة أهداف.

وقدمت إدارة نادي "غو أهيد" اعتذارا رسميا بعد نهاية المباراة، وأكدت أنها ستعاقب المشجعين المتورطين.

إقرأ المزيد
صورة لميسي تثير الدهشة! صورة لميسي تثير الدهشة!

وتراجع "غو أهيد" بهذه الخسارة إلى المركز الـ17 في سلم ترتيب دوري الدرجة الثانية الهولندي، برصيد 26 نقطة، بينما ارتقى "دي غرافشاب" إلى المركز السادس برصيد 44 نقطة، بعد انقضاء 27 جولة من المسابقة.

المصدر:لينتا.رو

عمر بيكضاض

العناوين

الأكثر قراءة

دوري أبطال اوروبا
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة