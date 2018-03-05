مشجعون هولنديون ينتقمون من فريق أذل ناديهم المفضل (فيديو)

انتهى اللقاء الذي جمع فريق "غو أهيد" بضيفه "دي غرافشاب" أمس ضمن منافسات دوري الدرجة الثانية الهولندي لكرة القدم، باشتباكات بين مشجعي الفريق المضيف ولاعبي الفريق الضيف.

ولم يتقبل مشجعو "غو أهيد" خسارة فريقهم، ليقتحموا أرضية الملعب ويشتبكوا مع لاعبي "دي غرافشاب"، الذين أمطروا شباك فريقهم بأربعة أهداف.

وقدمت إدارة نادي "غو أهيد" اعتذارا رسميا بعد نهاية المباراة، وأكدت أنها ستعاقب المشجعين المتورطين.

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وتراجع "غو أهيد" بهذه الخسارة إلى المركز الـ17 في سلم ترتيب دوري الدرجة الثانية الهولندي، برصيد 26 نقطة، بينما ارتقى "دي غرافشاب" إلى المركز السادس برصيد 44 نقطة، بعد انقضاء 27 جولة من المسابقة.

المصدر:لينتا.رو

عمر بيكضاض