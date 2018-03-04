التعادل يفرض نفسه على لوكوموتيف وسبارتاك في الدوري الروسي

فرض التعادل السلبي نفسه سيدا على اللقاء الذي جمع لوكوموتيف موسكو وضيفه سبارتاك موسكو، اليوم الأحد، ضمن الجولة الـ21 من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

وعجز الفريقان عن هز الشباك، على مدار شوطي المباراة، بعدما تبارى لاعبوهما في إهدار الفرص، ليكتفيا بالحصول على نقطة التعادل.

وبذلك، ارتفع رصيد لوكوموتيف إلى 46 نقطة، في الصدارة، كما رفع سبارتاك رصيده إلى 38 نقطة، في المركز الثالث.

وفي مباراة ضمن المرحلة عينها، فاز فريق توسنو على مضيفه سكا خاباروفسك 1-0، وتعادل أوفا مع ضيفه دينامو موسكو 1-1، وفاز أرسنال تولا على فريق أخمات 1-0.

المصدر: تاس

فادي سيمير