بايرن ميونيخ يقسو على فرايبورغ في "البوندسليغا"

حقق بايرن ميونيخ فوزا عريضا على فرايبورغ 4-0، اليوم الأحد، في المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الألماني ليقترب خطوة جديدة من الاحتفاظ باللقب.

أحرز رباعية بايرن ميونيخ كل من أليكساندر شفولو في (د.25 بالخطأ في مرمى فريقه) والفرنسي كورينتين توليسو في (د.28) وساندرو فاغنر في (د.54) وتوماس مولر (د.69).

وأصبح رصيد بايرن ميونيخ 63 نقطة مبتعدا بفارق 20 نقطة عن أقرب منافسيه شالكه، في المقابل تجمد به رصيد الخاسر عند 29 نقطة في المركز الثالث عشر.

وفي مباراة أخرى جرت اليوم، ضاعف فريق شتوتغارت، من متاعب كولن، وتغلب عليه 3-2.

تقدم كولن بهدف سجله كلاوديو بيتزارو، في (د.7) قبل أن يعود شتوتغارت ويسجل 3 أهداف متتالية عن طريق ماريو جوميز (هدفين) في (د.45 و47)، وأندرياس بيك في 0د.57)، إلا أن كولن لم يستسلم وسجل الهدف الثاني في (د.87) عن طريق ميلوس جويك.

ورفع شتوتغارت رصيده إلى 33 نقطة في المركز التاسع، وتوقف رصيد كولن عند 17 نقطة في المركز الثامن عشر (الأخير)، ليصبح قاب قوسين أو أدنى من الهبوط.

المصدر: وكالات

فادي سيمير